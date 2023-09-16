توتنهام يحقق انتصارًا مثيرًا على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

حقق توتنهام هوتسبير انتصارًا صعبًا على حساب ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف شيفيلد جاء عن طريق هامير في الدقيقة 74 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، من متابعة لرمية تماس طولية نفذها روبينسون من الجهة اليمنى.

وتمكن البرازيلي ريتشارليسون من تسجيل هدف التعادل لـ توتنهام في الدقيقة 98 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها إيفان بيريزتش من الجهة اليسرى.

وسجل السويدي ديجان كولوسيفسكي الهدف الثاني لـ توتنهام في الدقيقة 100 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، مانحًا فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد توتنهام لـ 13 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد شيفيلد عند نقطة وحيدة في المركز السابع عشر.

ويصطدم توتنهام في الجولة المقبلة بغريمه وجاره أرسنال، يوم الأحد المقبل.