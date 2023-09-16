بوروسيا دورتموند يكتسح فرايبورج برباعية في الدوري الألماني

اكتسح فريق بوروسيا دورتموند نظيره فرايبورج، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الألماني.

وجاءت رباعية بوروسيا دورتموند عن طريق كل من ماتس هوملز (هدفين)، دونيل مالين، ماركو رويس في الدقائق 11، 60، 88، 90+2.

بينما جاءت ثنائية فرايبورج عن طريق كل من لوكاس هولير ونيكولاس هوفلر في الدقائق 45+2، 45+6.

وشهدت المباراة حصول هوفلر على بطاقة حمراء في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق بوروسيا دورتموند المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 8 نقاط، بينما يأتي فريق فرايبورج في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.