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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بوروسيا دورتموند يكتسح فرايبورج برباعية في الدوري الألماني

صدى البلد

اكتسح فريق بوروسيا دورتموند نظيره فرايبورج، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الألماني.

وجاءت رباعية بوروسيا دورتموند عن طريق كل من ماتس هوملز (هدفين)، دونيل مالين، ماركو رويس في الدقائق 11، 60، 88، 90+2.

بينما جاءت ثنائية فرايبورج عن طريق كل من لوكاس هولير ونيكولاس هوفلر في الدقائق 45+2، 45+6.

وشهدت المباراة حصول هوفلر على بطاقة حمراء في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق بوروسيا دورتموند المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 8 نقاط، بينما يأتي فريق فرايبورج في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

بوروسيا دورتموند فرايبورج الدوري الألماني رويس ماتس هوملز

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