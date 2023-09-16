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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لمدة أسبوع.. «البحوث الإسلامية» يوجه قافلة إلى جنوب سيناء لتنفيذ برنامج توعوي شامل

قافلة مجمع البحوث
قافلة مجمع البحوث الإسلامية

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم، قافلة توعوية إلى محافظة جنوب سيناء، تستمر فعالياتها على مدار أسبوع كامل؛ وذلك في إطار خطة المجمع التوعوية، انطلاقًا من اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب-شيخ الأزهر بالتوعية المجتمعية الشاملة، وخاصة في المناطق النائية والحدودية لما تمثله من أهمية كبرى في أمن واستقرار مصر.


وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن القوافل الدعوية تمثل أحد أهم الأنشطة التي يعتمد عليها المجمع في التواصل المباشر مع الناس وما لهذا النوع من التواصل من تأثيرات قوية في نفوس الجمهور المستهدف، حيث إنها تتيح إمكانية الحوار والنقاش المتبادل والفاعل بين وعاظ الأزهر وواعظاته من جانب وبين الفئات المستهدفة من الجمهور من جانب آخر، مضيفًا أن خطة المجمع في التوعية الشاملة تستهدف التوعية بجميع القضايا المهمة التي تمس المجتمع المصري وتؤثر عليه بشكل مباشر، مع التركيز على القيم الأخلاقية ودورها في سلامة المجتمع وبناء الوطن، والتحذير من المشكلات المجتمعية الناتجة عن غياب الأخلاق.


وأوضح “عياد” أن المجمع حريص على الوصول إلى الناس في مختلف أماكن تواجدهم لاستقراء واقعهم، والتحاور معهم والإجابة على أسئلتهم؛ حيث لا تقتصر تلك القوافل على التقاء الناس في المساجد فقط، وإنما يتم تنظيم لقاءات مباشرة في مراكز الشباب والنوادي والمصالح الحكومية؛ حيث تستهدف تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ وعقد الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القوافل، مشيرًا إلى أن برنامج عمل القافلة يستهدف تنمية الوعي الديني لدى الناس وتبسيط المفاهيم الإيمانية لهم بعيدًا عن الفكر المتطرف وجماعات العنف.

البحوث الإسلامية الازهر الشريف قافلة توعوية جنوب سيناء شيخ الأزهر

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