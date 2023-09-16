عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العثور على جثمان طبيب بيطري بالجيش البريطاني انضم إلى المرتزقة في أوكرانيا

الجيش البريطاني
الجيش البريطاني

عثر على جثة قد تكون تابعة لمرتزق بريطاني قاتل في الصراع الأوكراني إلى جانب نظام كييف بعد إعلان اختفائه الشهر الماضي.
 

وأفادت وسائل إعلام بريطانية نقلاً عن شرطة مانشستر الكبرى (GMP) أن السلطات في أوكرانيا اكتشفت بقايا دانييل بيرك، وهو جندي مخضرم يبلغ من العمر 36 عامًا في فوج المظليين البريطاني.
 

وبحسب التقرير، فقد تم العثور على جثة بورك في زابوروجي، على بعد حوالي 44 كيلومترًا من خط المواجهة، وتسعى GMP حاليًا إلى 'دعم التعرف على' المتوفى وإعادة جثته إلى المنزل بمساعدة السلطات الأوكرانية والقتلى. عائلة المرتزقة.

وبحسب ما ورد، أبلغت والدة بيرك المنفذ بعد أنباء اكتشاف جثة ابنها أن هذه هي اللحظة التي كانت 'تخشاها'.
 

وأمضى بورك، الذي خدم في فوج المظلات البريطاني بين عامي 2007 و2009، ثمانية أشهر في السجن عام 2019 بتهم الإرهاب الناجمة عن تورطه في الصراع السوري إلى جانب جماعة كردية مسلحة. 

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه تم إسقاط جميع التهم الموجهة إليه في عام 2020.
وفي عام 2022، سافر بيرك إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب نظام كييف، وأبلغت عائلته عن اختفائه في أغسطس من هذا العام.

ولم يتم الكشف عن الظروف الدقيقة لوفاة بيرك في هذا الوقت.

الصراع الأوكراني السلطات الأوكرانية الصراع السوري العثور على جثة خط المواجهة شرطة مانشستر وسائل إعلام بريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد توجه نداء عاجلا لسكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

لو موظف حكومي أو خاص|اعرف مرتبك هيزيد كام ومفاجأة من القومي للأجور

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| التأمينات تعلن قيمة الزيادات خلال ساعات

قرار عاجل بشأن أول يوم دراسة في جميع مدارس الجمهورية

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

ليس إعصار دانيال.. مفاجأة صادمة في سبب كارثة مدينة درنة

600 جنيه علاوة غلاء المعيشة.. شروط وموعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

موضوعات متعلقة

الدول النامية تضاعف جهودها في مجال التكنولوجيا بقمة هافانا

بأكثر من 40 ألف جندي.. الناتو يجري أكبر مناوراته منذ الحرب الباردة

مالي والنيجر وبوركينا فاسو توقع على اتفاقية أمن الساحل

الآلاف من أنصار حزب المعارضة التشيكي يحتجون على حكومة يمين الوسط

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين حظر إيران لنشاط المفتشين

زعيم كوريا الشمالية يتفقد قاذفات قنابل نووية وصواريخ روسية تفوق سرعة الصوت

لليوم السادس| استمرار البحث عن مفقودين في درنة.. وانتشال المزيد من المتوفين

فريق إنقاذ مالطي يعثر على مئات الجثامين على شاطئ درنة الليبية المنكوبة بالفيضانات

ترشيحاتنا

كريم حسن شحاته يفتح النار على أوسوريو بعد خسارة الزمالك في الكونفيدرالية

إنبي يكشف حقيقة رحيل مديره الفني قبل انطلاق الدوري

مؤسسة أبو العينين تقدم الدعم للأسر الأكثر احتياجا ببني سويف

الحق iphone 15 Pro max أرخص من سعره 32 ألف جنيه

نقص الذخيرة ليس السبب.. الناتو يكشف سر بطء هجوم أوكرانيا المضاد

نجيب ساويرس: أنا أغنى من محمد صلاح.. والمقارنة بينا مالهاش معنى| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 مشروبات لعلاج الأرق

طريقة عمل كبسة اللحم بالزبيب والخضار

بملابس ملفتة.. نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة جديدة| صور

مصرية أمريكية.. معلومات لا يعرفها أحد عن زوجة محمود حجازي | خاص

فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

بدون زي عسكري.. ظهور غامض للجنرال سيرجي سوروفيكين بمسجد بالجزائر

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ