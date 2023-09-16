العثور على جثمان طبيب بيطري بالجيش البريطاني انضم إلى المرتزقة في أوكرانيا

عثر على جثة قد تكون تابعة لمرتزق بريطاني قاتل في الصراع الأوكراني إلى جانب نظام كييف بعد إعلان اختفائه الشهر الماضي.



وأفادت وسائل إعلام بريطانية نقلاً عن شرطة مانشستر الكبرى (GMP) أن السلطات في أوكرانيا اكتشفت بقايا دانييل بيرك، وهو جندي مخضرم يبلغ من العمر 36 عامًا في فوج المظليين البريطاني.



وبحسب التقرير، فقد تم العثور على جثة بورك في زابوروجي، على بعد حوالي 44 كيلومترًا من خط المواجهة، وتسعى GMP حاليًا إلى 'دعم التعرف على' المتوفى وإعادة جثته إلى المنزل بمساعدة السلطات الأوكرانية والقتلى. عائلة المرتزقة.

وبحسب ما ورد، أبلغت والدة بيرك المنفذ بعد أنباء اكتشاف جثة ابنها أن هذه هي اللحظة التي كانت 'تخشاها'.



وأمضى بورك، الذي خدم في فوج المظلات البريطاني بين عامي 2007 و2009، ثمانية أشهر في السجن عام 2019 بتهم الإرهاب الناجمة عن تورطه في الصراع السوري إلى جانب جماعة كردية مسلحة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه تم إسقاط جميع التهم الموجهة إليه في عام 2020.

وفي عام 2022، سافر بيرك إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب نظام كييف، وأبلغت عائلته عن اختفائه في أغسطس من هذا العام.

ولم يتم الكشف عن الظروف الدقيقة لوفاة بيرك في هذا الوقت.