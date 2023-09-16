عمر مرموش يسهم في تعادل آينتراخت فرانكفورت مع بوخوم في الدوري الألماني

تعادل آينتراخت فرانكفورت مع مضيفه بوخوم، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الألماني.

وتقدم فرانكفورت عن طريق إيرك إيمبيبي في الدقيقة 55 من متابعة لتسديدة المحترف المصري عمر مرموش، قبل أن يدرك بوخوم التعادل عبر لاعبه كيفن شتوجر من ضربة جزاء في الدقيقة 74.

ورفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع، بفارق الأهداف خلف يونيون برلين.

وشارك مرموش في المباراة كبديل مع فرانكفورت منذ بداية الشو الثاني، وحصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 73.

على الجانب الآخر، رفع بوخوم رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني.