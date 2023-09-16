عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي جدة يحقق فوزا صعبا على التعاون 3-2 في الدوري السعودي

صدى البلد

فاز فريق أهلي جدة، على نظيره، التعاون، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي.

وجاءت ثلاثية أهلي جدة عن طريق كل من عبد الباسط هندي ووليد الأحمدي (بالخطأ في مرماه) وماكسيمان في الدقائق 4- 23 - 67.

بينما جاء هدفي التعاون عن طريق كل من جواو بيدرو وموسى بارو في الدقائق 45+3 - 51.

وشهدت المباراة حصول كل من عبد الباسط هندي، لاعب أهلي جدة وألفارو ميدران لاعب التعاون على بطاقة حمراء لكلا منهما في الدقيقة 90+4.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق التعاون المركز الثالث من جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، بينما يأتي أهلي جدة في المركز السادس برصيد 12 نقطة.

اهلي جدة التعاون دوري روشن السعودي ماكسيمان السعودى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد توجه نداء عاجلا لسكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

لو موظف حكومي أو خاص|اعرف مرتبك هيزيد كام ومفاجأة من القومي للأجور

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| التأمينات تعلن قيمة الزيادات خلال ساعات

قرار عاجل بشأن أول يوم دراسة في جميع مدارس الجمهورية

ليس إعصار دانيال.. مفاجأة صادمة في سبب كارثة مدينة درنة

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

600 جنيه علاوة غلاء المعيشة.. شروط وموعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

ترشيحاتنا

مفاجأة للقطاع الخاص.. زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل يشمل موظفي الحكومة|تقرير

رئيس الرقابة على الصادرات: حلم الـ 100 مليار دولار صادرات مش بعيد

حكم الزواج من المرأة بدون ولي.. أزهري يوضح

مين العريس .. أميرة سعودية تعلن خطبتها في بث مباشر | شاهد

متحدث الزراعة: 80 ألف مستفيد من قرارات الرئيس بتكلفة نصف مليار جنيه

هيئة التعمير والتنمية الزراعية تعلن موعد تطبيق قرار إعفاء المتعثرين من الفوائد والغرامات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 مشروبات لعلاج الأرق

طريقة عمل كبسة اللحم بالزبيب والخضار

بملابس ملفتة.. نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة جديدة| صور

مصرية أمريكية.. معلومات لا يعرفها أحد عن زوجة محمود حجازي | خاص

فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

بدون زي عسكري.. ظهور غامض للجنرال سيرجي سوروفيكين بمسجد بالجزائر

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ