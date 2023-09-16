أهلي جدة يحقق فوزا صعبا على التعاون 3-2 في الدوري السعودي

فاز فريق أهلي جدة، على نظيره، التعاون، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي.

وجاءت ثلاثية أهلي جدة عن طريق كل من عبد الباسط هندي ووليد الأحمدي (بالخطأ في مرماه) وماكسيمان في الدقائق 4- 23 - 67.

بينما جاء هدفي التعاون عن طريق كل من جواو بيدرو وموسى بارو في الدقائق 45+3 - 51.

وشهدت المباراة حصول كل من عبد الباسط هندي، لاعب أهلي جدة وألفارو ميدران لاعب التعاون على بطاقة حمراء لكلا منهما في الدقيقة 90+4.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق التعاون المركز الثالث من جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، بينما يأتي أهلي جدة في المركز السادس برصيد 12 نقطة.