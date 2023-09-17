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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مجنون أبل.. مهندس يقتني 100 جهاز Apple بقيمة تفوق المليون جنيه

مجنون ابل .. مهندس
مجنون ابل .. مهندس يقتني 100 جهاز لشركة ابل بقيمة تفوق المل

توج مهندس برمجيات بلقب أفضل معجب بشركة Apple في العالم في مسابقة دولية نظمتها شركة SellCell. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، انتصر مهندس البرمجيات، ديفيد فريدمان، على أكثر من 1000 مرشح بمجموعة تضم أكثر من 100 جهاز في منزله في كانساس.

تبلغ قيمة مقتنيات المثير للإعجاب  للمهندي البالغ من العمر 29 عامًا بحوالي 36000 دولار (29035 جنيهًا إسترلينيًا)، ويتضمن أيضًا زوجًا من النظارات التي صممها أخصائي البصريات السابق لستيف جوبز. 

 مجنون ابل .. مهندس يقتني 100 جهاز لشركة ابل بقيمة تفوق المليون جنيه

لكن حب ديفيد لعملاق التكنولوجيا لا يتوقف عند هذا الحد، حتى أنه أطلق على ابنته اسم ليزا، ابنة المؤسس المشارك لشركة أبل.

واليوم، تم طلاء كل غرفة في منزل ديفيد بكل لون من الألوان الستة المأخوذة من أحد شعارات Apple الأولى على الإطلاق.

 ويتم التحكم أيضًا في كل باب ومروحة وقفل وكاميرا وتلفزيون بواسطة تقنية HomeKit من Apple، بينما يتم استخدام Siri لفتح المرآب والتحكم في التدفئة.

Apple آبل مهندس البرمجيات التكنولوجيا

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