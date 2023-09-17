ميزة جديدة من واتساب WhatsApp ينتظرها الملايين

كشفت تقارير أن تطبيق واتساب WhatsApp يعمل على إصدار ميزة منتظرة بشدة لتأمين الدردشات الخاصة بالمستخدمين بطريقة آلية بدلا من تفعيل الأمان بشكل يدوي للرسائل والدردشات.

وبحسب تقرير من موقع Android Police فإن تطبيق واتساب يختبر تحديثا جديدا يعمل على أتمتة عملية التحقق من التشفير، لذلك لن يحتاج المستخدمون إلى القيام بتشفير الرسائل والدردشات الخاصة بهم بشكل يدوي.

وبفضل التحديث القادم لتطبيق واتساب فإن المستخدمون لن يحتاجو إلى استخدام رمز QR أو رمز الاستجابة السريعة للقيام بتشفير الدردشات الخاصة بهم، حيث سيقوم واتساب بالنيابة عنهم، وغلق الدردشات بحيث يصعب على أي شخص فك التشفير الخاص بها.

وفقًا لتقارير WABetaInfo المتخصص في رصد ميزات واتساب فإن الإصدار التجريبي 2.23.19.15 من تطبيق واتساب المتوفر على متجر Play يشير إلى أن التطبيق سيلغي الحاجة إلى المشاركة البشرية في عملية التحقق.

ومؤخرا، ذكرت تقارير أن واتساب يعمل على ميزة إخفاء عنوان IP الخاص بالمستخدمين في المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو التي تتم على التطبيق، والتي ستكون أهم ميزة للخصوصية في التطبيق على الإطلاق.

وتعد ميزة إخفاء عنوان IP الخاص بالمستخدمين في الوقت الحالي ضمن مرحلة الاختبار والتجريب وقد تصبح متاحة على نطاق واسع في المستقبل القريب، ويمكن الوصول إليها من خلال قائمة الإعدادات.