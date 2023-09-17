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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهمين بإصابة 7 أشخاص بفقد أبصارهم بالقليوبية

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت جهات التحقيق في القليوبية حبس المتهمين بإصابة 7 شباب بفقد ابصارهم خلال مشاجرة نشبت بين عائلتين بدائرة مركز شرطة الخانكة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والاستعلام عن حالة المصابين، والتحفظ على السلاح الناري المستخدم في الواقعة وإرساله للمعمل الجنائي لفحصه، وضبط وإحضار باق المتهمين. 

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية عرب العليقات دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة 7 اشخاص برش خرطوش جراء تلك المشاجرة وتم ضبط المتهمين وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 ايام  على ذمة التحقيقات جددها قاضى المعارضات 15 يوماً.

القليوبية المباحث الجنائية تحريات المباحث الجنائية مركز شرطة الخانكة مركز الخانكة محافظة القليوبية

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