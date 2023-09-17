موجز السوشيال ميديا.. قرار غير متوقع من إدارة الزمالك مع اللاعبين بعد الهزيمة من أرتا سولار.. اتحاد الكرة يحدد موعد نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تصرف إدارة نادي الزمالك بعد الهزيمة أمام أرتا سولار الجيبوتي.

وكتب عبر فيسبوك: “لا عقوبات على اللاعبين بعد الخسارة من أرتا سولار الجيبوتي”.

أعلن اتحاد الكرة الموعد الرسمي لنهائي كأس مصر، وشارك أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، الموعد عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “اتحاد الكرة يحدد ١٣ مارس المقبل موعدا لنهائي كأس مصر عن الموسم الماضي”.

روجت الفنانة أنغام، لعودة برنامج “ذا إكس فاكتور”، والمقرر عرضه على شاشة قناة دبي.

وشاركت القناة الفيديو الترويجي للبرنامج، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت أنغام في البرومو، وعلقت الصفحة الرسمية للقناة: “إكس فاكتور يعود من جديد قريباً على قناة تليفزيون دبي”.