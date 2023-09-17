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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رغم طعمه اللذيذ.. نوع من حلوى المولد يسبب الإفراط في تناوله أضرارا خطيرة

اضرار الافراط في
اضرار الافراط في تناول الملبن

يحتفي الكثير من الأشخاص بمولد النبوي الشريف،  بتناول حلوى المولد ، وهي إحدى المظاهر والطقوس التي لا يمكن الاستغناء عنها. ويحرص الناس على  شراء حلوى المولد مثل، الحمصية، والسمسمية، والفولية .. ومن اكثر  الحلوى المفضلة للجميع الملبن الأحمر، على الرغم من لونه الأحمر وطعمه اللذيذ ، الا أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر  والإفراط في تناول الملبن الأحمر يمكن أن يؤدي إلى العديد من الأضرار الصحية نرصدها وفقا لموقع health today

أضرار الإفراط في تناول الملبن الأحمر:


زيادة الوزن: 
يحتوي الملبن الأحمر على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

مرضى القولون:
يمكن أن يسبب الملبن  الانتفاخ والغازات لدى بعض الأشخاص.

مشاكل في الهضم: 
يمكن أن يسبب الملبن مشاكل في الهضم لدى بعض الأشخاص، مثل الإسهال والإمساك.

الحساسية: 
يمكن أن يسبب الملبن الحساسية لدى بعض الأشخاص.

المصابون بداء السكري:
تناول الملبن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، لأنه يحتوي  على نسبة عالية من السكر، ما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ، خصوصاً لدى الأشخاص المصابين بداء السكري أو الأشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة بداء السكري.

تسوس الأسنان:
عند تناول الملبن الأحمر، يمكن أن يؤدي إلى تسوس الأسنان ، بسبب السكر الموجود في الملبن، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات.

مخاطر الملبن الملبن الأحمر الملبن السادة حلوى المولد الحمصية السمسمية

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