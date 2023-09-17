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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير ياباني صادم.. زلزال المغرب رفع الأرض 20 سنتميترا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن علماء يابانيون أن الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز بالمغرب تسبب في رفع مستوى الأرض بحوالي 20 سنتيمترا حول مركز بؤرة الزلزال.

وسبق أن أعلن ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، وفقا لما نشرته صحيفة هسبريس المغربية، أن زلزال الحوز رفع علو جبال الأطلس، مشيرا إلى أن الزلازل عموما هي المكونة للسلاسل الجبلية.

وقامت هيئة المعلومات الجيومكانية اليابانية بتحليل بيانات الأقمار الصناعية المتعلقة بالزلزال الذي وقع يوم 8 الجاري، وأعلنت أن “الأرض ارتفعت على ما يبدو بما يصل إلى 20 سنتيمترا حول مركز الزلزال”.

أعلنت الهيئة ذاتها أن الخلاصات جاءت استنادا إلى بيانات الرصد الراداري من القمر الصناعي لرصد الأرض “دايتشي-2″، وتحليل الحركة اللاحقة للأرض، وتابعت: “نتيجة لذلك تأكدت تقلبات قرب مركز الزلزال في منطقة تبعد نحو 50 كيلومترا من الشرق إلى الغرب، ونحو 100 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب”.

وأوضحت الجهة ذاتها أنه من المعلوم أن هذا الزلزال كان من النوع المعروف باسم “الصدع العكسي”، حيث تندفع الكتل الصخرية ضد بعضها البعض، ما يؤدي إلى ثبات كتلة صخرية فوق الأخرى.

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