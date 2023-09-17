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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية جديدة حيث شهدت الأيام الماضية تخوف كبير من المواطنين بسبب عاصفة دانيال وما سببته من خسائر كبيرة في ليبيا، بعد أن اجتاحت البحر الأبيض المتوسط، ولقى على أثرها ما لا يقل عن 2000 شخص حتفهم، اتجهت الأقاويل خلال الساعات الأخيرة نحو عاصفة التنين التي من المتوقع أن تشهدها مصر خلال الأيام المُقبلة، التي سبق وأن اجتاحت مصر في عام 2019 وتسببت في كوارث متتالية.

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توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عدم حدوث تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة، كما نفت وجود ما يسمى بـ عاصفة التنين قادمة قريبا، مثلما تم تداوله خلال الساعات السابقة.

أوضحت الدكتورة منار غانم، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الوضع الجوي حاليًا مستقر، وأن عاصفة التنين كانت حالة جوية تأثرت بها مصر في مارس 2020، نتيجة لظروف جوية غير مستقرة، ولم يتم تسجيلها في السنوات اللاحقة.

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