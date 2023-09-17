إيران.. مقتل ضابط وإصابة 3 في إطلاق نار عشوائي ضد قوة الباسيج

أعلن نائب حاكم محافظة فارس للشؤون السياسية، إسماعيل كزال صوفلي، عن أن ضابطا في قوة الباسيج الإيرانية (جزء من الحرس الثوري الإيراني) قُتل وأصيب ثلاثة ضباط آخرين، في هجوم شنه مهاجمون مجهولون جنوب ايران.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن كازال سوفلي، قوله: "فتح شخصان مجهولان النار بشكل عشوائي على أفراد من قوات الباسيج التي تدافع عن الأمن في مدينة نور آباد ماماساني. ونتيجة لذلك، قُتل ضابط وأصيب ثلاثة آخرون".

وأشار إلى أن مجهولين أطلقوا النار على عناصر الشرطة أثناء مرورهم على دراجة نارية ولاذوا بالفرار على الفور. وبحسب قوله، فإن أجهزة الاستخبارات والأمن وإنفاذ القانون في المحافظة تقوم بالبحث عن المهاجمين.