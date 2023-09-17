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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى علوي تبدأ تصوير أول مشاهدها في فيلم مقسوم

ليلى علوي
ليلى علوي

بدأت النجمة ليلى علوي، تصوير أول مشاهد فيلمها الجديد الذى يحمل اسم "مقسوم" اليوم الأحد، بعد فترة من التحضيرات، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز، وأفلام مصر العالمية.

وطلب المخرج والفنان اليوناني المصري كوستاس فيراس، من الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، حضور النجمة ليلي علوي لحفل تكريمه الذي يقام في الثامنة من مساء يوم 1 أكتوبر 2023.

ومن جهته، تواصل الأمير أباظة رئيس المهرجان، مع الفنانة ليلى علوي، وعرض عليها أن تقوم بتسليم درع التكريم للفنان اليوناني المصري كوستاس فيراس، فرحبت بالفكرة، وأبدت سعادتها بتكريمه في الإسكندرية، وأكدت حرصها على الحضور.

يذكر أن أصول مولد الفنان "كوستاس فيراس"، ترجع إلى حي شبرا العريق بالقاهرة، وقد درس الإخراج السينمائي باليونان، وأخرج للسينما أكثر من 60 فيلما.

وقبل أن يعمل كمخرج مستقل، عمل كمساعد مخرج لعدد من كبار مخرجي أوروبا، ثم أصبح بعدها رائدا ثقافيا فيما عرف بمجموعة تطوير السينما اليونانية الجديدة.

وقد تعاون على مر تاريخه مع عدد من أقرانه الفرنسيين واليونانيين؛ لإنتاج أعمال موسيقية ومسرحية وسينمائية، ومنذ 1973 انتعش مشواره الفني بشكل عام وفي السينما بشكل خاص، حيث حصل على جائزة الدب الفضي عام 1984 من مهرجان برلين السينمائي عن فيلمه Rembetiko، كما أخرج وكتب العديد من الأعمال التلفزيونية، وحصلت معظم أفلامه السينمائية على جوائز وتكريمات في محافل ومهرجانات دولية، مثل جائزة إنجاز العمر من مهرجان سميرنا، إلى جانب أكثر من 12 جائزة وتنويها خاصا.

ليلى علوي مقسوم

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