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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل الزلازل غضب من الله.. أحمد كريمة يوضح

أحمد كريمة
أحمد كريمة

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الأرض لا يمكن أن تتوقف عن دورانها إلا في آخر الزمان؛ عندما تشرق الشمس من المغرب.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أنه حزين بسبب ما تقوم به الجماعة السلفية، معلقًا: "بيقولوا معلومات غير صحيحة".

ولفت إلى أن تلك الفئة تُديِّن المجتمعات الإسلامية التي يحدث بها زلزال أو أعاصير، ويقولون إن هذا غضب من الله وانتقام، ولكن هذا الأمر غير صحيح.

وأشار إلى أن الزلزال يحدث في أي مكان، وأن من يقول إن الزلزال غضب من الله؛ فهو أمر غير صحيح، و"كلام يجب عن الانتباه له".

واتهم أحمد كريمة الجماعة السلفية بـ ازدراء الإسلام؛ لنشرهم معلومات كاذبة عن الإسلام.

أحمد كريمة جامعة الأزهر الأزهر الشريعة الإسلامية الزلزال

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