تخصيص 576 وحدة سكنية لصالح نقابة الصحفيين في 5 مدن جديدة

أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن النقابة تلقت موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 182، بتاريخ 27 أغسطس 2023، على تخصيص 576 وحدة سكنية لصالح النقابة، بمدن “القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة”، على أن تحدد أسعارها لاحقا.

وأوضح الخطاب المرسل من الهيئة، أن آلية السداد، ستكون وفقاً لما يلي:

%20 من إجمالي قيمة الوحدة كمقدم حجز، و10% عند استلام الوحدة، والـ 70% الباقية على أقساط ربع سنوية متساوية، بحد أقصى على 7 سنوات، محملة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، ويستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من استلام الوحدة.

جاء ذلك، بناء على طلب، تقدم به نقيب الصحفيين خالد البلشي، إلى المهندس الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في 8 يوليو الماضي؛ للحصول على هذه الوحدات.

وكان خالد البلشي نقيب الصحفيين، قد أكد على الطلب، خلال لقائه مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في نهاية شهر يوليو الماضي، حيث أعلن الوزير موافقته المبدئية على تخصيص وحدات سكنية في عدد من المشروعات، منها “سكن مصر، ودار مصر”.

ومن المقرر أن تعلن النقابة، عن مواعيد حجز الوحدات؛ بمجرد وصول الأسعار النهائية للنقابة.

مرفق صورة الخطابين

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