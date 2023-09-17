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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يلتقي إيلون ماسك قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة

صدى البلد

من المتوقع أن يستضيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يوم الأحد، لمناقشة التعاون في مجموعة من المواضيع من تكنولوجيا الفضاء إلى بطاريات السيارات الكهربائية.

 

ووفقا لما نشرته بلومبرج الأمريكية، من المقرر أن يلتقي أردوغان مع ماسك في البيت التركي الذي تم بناؤه حديثًا، بالقرب من مقر الأمم المتحدة، حيث ستجتمع الجمعية العامة هذا الأسبوع.

 

زار ماسك، أردوغان في أنقرة عام 2017، بعد عام من نجاة الرئيس من محاولة انقلاب، وتطورت العلاقات بين الاثنين منذ ذلك الحين.

 

تعمل شركة أسبيس أكس التابعة لأيلون ماسكمع برنامج الفضاء التركي لإطلاق أقمار صناعية للاتصالات. وتسعى تركيا أيضًا للحصول على المساعدة في تطوير بطاريات لأول سيارة كهربائية محلية الصنع.

 

يعتبر الرئيس التركي، الذي مدد حكمه إلى عقد ثالث بعد الانتخابات في مايو، الإطلاق المخطط للقمر الصناعي تركسات 6A في يونيو المقبل بمثابة معلم حاسم لجمع المعلومات الاستخبارية التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.

 

يشجع أردوغان تطوير صناعة دفاعية مكتفية ذاتيا، بما في ذلك إنتاج طائرات مقاتلة بدون طيار، لدعم الجيش التركي في منطقة غارقة في الصراع.

أردوغان إيلون ماسك تكنولوجيا الفضاء بطاريات السيارات الكهربائية

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