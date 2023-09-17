غادة يحيى لصدى البلد: ندرس بجدية التصنيع بمصر والتوسع بها ولا نية للانسحاب

نفت غادة يحيي مديرة العلاقات العامة بشركة ريلمى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كل ما تردد من شائعات بوقف نشاط الشركة وخروجها من مصر.

وقالت فى تصريح خاص لصدى البلد : ان الشركة العالمية ترى من مصر سوق صاعد دائما وتعتبر مصر مركزا رئيسيا ودائما للانطلاق لآفاق ابعد بمنطقة الشرق الأوسط .

وأكدت ان مصر ان أوائل الدول التي اشارت الدراسات السوقية للشركة العالمية انها سوق يستحق الاستثمار به والتوسع به مستقبلا ..ونصف مصر بانها بصمة الشرق الأوسط تكنولوجيا .

وأشارت إلى أن السوق المصرى يستوعب الصدمات ورغم أزمات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والظروف الاقتصادية المختلفة إلا أن السوق المصري يستوعب كل هذه الصدمات ويستمر إلى الأمام .

وقالت انه بالعكس الشركة تتوسع بمصر وتدرس بجدية التصنيع على الأراضي المصرية لافتة إلى أن اكبر دليل على نية الشركة الاستمرار والتوسع بمصر انها افتتحت بالفعل فرعا جديدة لها منذ أيام بالقاهرة وتوسعت فى اتاحه الضمان لجميع العملاء .

وقالت إن العميل المصري له خصوصيته فهو واع بالتكنولوجيا ومتطلع لكل ما هو جديد خاصة فئة الشباب .