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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تطلق برامج تعليمية مؤهلة لسوق العمل

صدى البلد

أطلق مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عددا من البرامج التعليمية والدبلومات المهنية المؤهلة لسوق العمل والتي يحاضر فيها نخبة من الخبراء المتخصصين.

وأعلن مجمع خدمة الصناعة، بدء التقديم بمعهد الدراسات التقنية بالأكاديمية العربية، لخريجي الثانوية العامة من القسم العلمي والدبلومات الفنية الصناعية للحصول على الشهادة البريطانية pearson المؤهلة لسوق العمل داخل الشركات حيث يتيح المعهد تدريب الطلاب بالمصانع والشركات العالمية.
 

وأطلق المجمع  الدبلوم المهني في  الذكاء الاصطناعي للتطبيقات الصناعية (Industrial Applications Of Artificial Intelligence) بواقع 100 ساعة دراسية. 
 

وقام المجمع بإطلاق الدبلوم المهني في السلامة والصحة المهنية طبقا لمعاير هيئة الاوشا الأمريكية المعتمد من الاكاديمية العربية للعلو والتكنولوجي بواقع 130 ساعة دراسية بنظام الاون لاين لتأهيل الدارس على حماية العاملين من المخاطر المهنية.

 

مجمع خدمة الصناعة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدبلومات المهنية معهد الدراسات التقنية

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