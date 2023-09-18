برلمانى يطالب بالمساواة فى الأجور بين القطاع الخاص والعام

طالب النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص على غرار رفعه بالقطاع الحكومي والعام وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى أصدرها يوم السبت خلال زيارته لمحافظة بنى سويف.

وأضاف "يحيى" فى تصريحات خاصة لـ "موقع صدى البلد"، أن الفترة الحالية التى تمر بها مصر تشهد أزمة إقتصادية نتيجة الأوضاع العالمية، وذلك يستدعى إصدار قرارت من المجلس القومى للأجور، حيث طالب المجلس القومى للأجور بالاجتماع لرفع الحد الادنى للأجور للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنهم يعملون فى إطار الدولة المصرية ويتاثرون بالعوامل الاقتصادية.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى وجه بها الرئيس السيسى تصب فى مصلحة المواطنين خاصا العامل والفلاح، إضافة إلى أصحاب المعاشات وأصحاب التكافل والكرامة المستفيدين بهذا القرار .