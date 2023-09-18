عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى يطالب بالمساواة فى الأجور بين القطاع الخاص والعام

الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للأجور

طالب النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص على غرار رفعه بالقطاع الحكومي والعام وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى أصدرها يوم السبت خلال زيارته لمحافظة بنى سويف.

وأضاف "يحيى" فى تصريحات خاصة لـ "موقع صدى البلد"، أن الفترة الحالية التى تمر بها مصر تشهد أزمة إقتصادية نتيجة الأوضاع العالمية، وذلك يستدعى إصدار قرارت من المجلس القومى للأجور، حيث طالب المجلس القومى للأجور بالاجتماع لرفع الحد الادنى للأجور للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنهم يعملون فى إطار الدولة المصرية ويتاثرون بالعوامل الاقتصادية.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى وجه بها الرئيس السيسى تصب فى مصلحة المواطنين خاصا العامل والفلاح، إضافة إلى أصحاب المعاشات وأصحاب التكافل والكرامة المستفيدين بهذا القرار .

الحد الأدنى للأجور الحد الادنى للاجور 2023 الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص البرلمان القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

بعد كارثة دانيال|ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. والأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة أشرف مصيلحي قبل وفاته

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

ترشيحاتنا

ندعمكم بقوة.. الأمن القومي الأمريكي يوجه رسالة عاجلة إلى أوكرانيا

تعرف على موعد ومكان جنازة شقيق محمد فؤاد

محافظ القاهرة يؤكد ضرورة التنسيق مع "التضامن" لسداد مصروفات الطلاب غير القادرين

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

عمل إذا فعلته تكون من أحب الناس إلى الله .. احرص عليه

سيدة تكتشف كائن غريب بهيئة سمكة ذات يدين| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة صحية.. احذر هذا النوع من الطعام باللانش بوكس

طريقة تحضير كبسة اللحم

بفستان ملفت.. عبير صبري تثير الجدل بجمالها

وداعا أشرف مصيلحي.. معلومات صادمة عن مرضه

فيديو

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

اﻟﻤﺰﻳﺪ