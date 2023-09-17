طلعت عبدالقوي: قرارات الرئيس السيسي تنحاز لأصحاب المعاشات والطبقة المتوسطة.. فيديو

أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطنين لذلك أصدر قرارات لدعمهم.

وأضاف طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك 11 مليون صاحب معاش ومستفيد من مضاعفة المنحة الاستثنائية التي أقرها الرئيس السيسي".

وأشار النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: " قرارات الرئيس السيسي تنحاز لأصحاب المعاشات والطبقة المتوسطة"، موضحا: "الدولة تعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين".