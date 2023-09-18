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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة صادمة للعملاء.. تأخيرات في وصول سلسلة iPhone 15 لهذا الموعد

تأخيرات في وصول سلسلة
تأخيرات في وصول سلسلة iPhone 15 لهذا الموعد

كشفت تسريبات أن شركة Apple أبل الأمريكية اضطرت إلى تأجيل الموعد الخاص بتسليم هواتف آيفون الجديدة iPhone 15 للعملاء، وذلك نظرا لارتفاع الطلب على الهواتف منذ بدء طلبات التسجيل المسبقة منذ يومين. 

 

وبحسب موقع Tom's Guide فإن الشحنات الخاصة بسلسلة iPhone 15 تم تأجيلها حتى نوفمبرالقادم، حيث سيكون توفر هواتف السلسلة بناء على النحو التالي : 

 

تفاصيل توفر هواتف iPhone 15 

وستكون طرز iPhone 15 Pro بسعة 128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت متاحة في الفترة ما بين 9 أكتوبر و14 أكتوبر، أما بالنسبة  لمتغير 1 تيرابايت فمن الممكن الحصول عليه من بعض متاجر أبل في 22 سبتمبر.  

 

وتم تأجيل هواتف iPhone 15 Pro باللون الأبيض في 20 أكتوبر بينما لا يزال من الممكن شراء خيارات اللون الأزرق و الأسود قبل هذا الموعد. 

 

وسيشهد iPhone 15 Pro Max مزيدًا من التأخير كما كان متوقعًا سابقًا، حيث تم تأجيل ألوان الطرز بخيار اللون الأبيض حتى 8 نوفمبر، ولن يكون سوى طراز 512 جيجابايت باللون الأسود متاحًا للاستلام في 22 سبتمبر.  

 

وبالنسبة لهاتف iPhone 15، فسيكون لونه الأزرق متاحًا بسعة 256 جيجابايت و512 جيجابايت في 22 سبتمبر ، بينما يمكن تأجيل طراز 128 جيجابايت حتى 3 أكتوبر. 

 

وفقا للموقع فإنه في حين أن iPhone 15 و15 Plus سيصلان في الوقت المحدد، فإن تأخير طرز  Pro يمكن أن يكون مخيبا للآمال بالنسبة للعملاء. 

 

 

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