عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفاتيح جلب الرزق.. أزهري يكشف عن طاعتين لهما مفعول السحر

صدى البلد

أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا أن علاقة الرزق بالتبكير والخروج للعمل مبكرا علاقة وطيدة ومتلازمة.

 

وأضاف الأطرش في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى قائلا: "البركة في البكور " كما قال لابنته فاطمة : " إن الله يقسم الأرزاق بين الصبح وطلوع الشمس" ، لافتا إلى أن النبي كان إذا بعث بسرية أو جيشا بعثها في أول النهار.

وأوضح: أن هناك مفاتيح لجلب الرزق كثيرة أهمها التوكل على الله في الرزق، فلو أن كل إنسان توكل على الله حق التوكل سيرزقه من غير حساب ومن حيث لا يحتسب .

وقال رئيس الفتوى الأسبق إن تقوى الله من اهم مفاتيح جلب الرزق لقوله تعالى :" ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب" وأيضا كثرة الاستغفار تجلب الرزق الكثير لقوله تعالى : " فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا".

مفاتيح جلب الرزق 

ومن جانبه قال الشيخ حازم جلال، من علماء الأزهر الشريف، إن "أول شئً فى أساسيات جلب الرزق تقوى الله سبحانه وتعالى والدليل على ذلك قال المولى فى كتابه الكريم قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏‏ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} فمن يتقى الله يجعل له من كل ضيقًا مخرجًا مما يصيبه ومما يضره ومما يجعله ان يفرح او أن يحزن حيث قال النبي-صلى الله عليه وسلم- ((عَجَبًا لأمرِ المؤمنِ إِنَّ أمْرَه كُلَّهُ لهُ خَيرٌ وليسَ ذلكَ لأحَدٍ إلا للمُؤْمنِ إِنْأصَابتهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فكانتْ خَيرًا لهُ وإنْ أصَابتهُ ضَرَّاءُ صَبرَ فكانتْ خَيرًا لهُ)).

وأضاف "جلال"، خلال تقديمه أحد البرامج الفضائية ، أنه لا يمكن ان يحدث فى ملك الله إلا ما أراده الله لأنه عز وجل قال فى كتابه الكريم { إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ}، فحينما يتقى المؤمن ربه فيكرمه الله ويرزقه الإستقامة والتماسك بتقواه فى السر والعلانية ولذلك قال رسولنا الكريم ((اتَّقِ الله حيثما كنتَ، وأتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحسَنَةَ تَمْحُهَا، وخالِقِ الناسَ بخلُق حسن )) فتقوى الله سببًا فى أن يعطيك ويرزقكك الله من فضله.

مفاتيح جلب الرزق لجنة الفتوى دعاء يجلب الرزق دعاء لجلب الرزق بسرعه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل الدراسة وإجازات.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد كارثة دانيال|ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. والأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

تفاصيل جديدة فى زيادة المعاشات | التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

عاصفة التنين والسيول|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

في طريقها إلى مصر.. ما هي ظاهرة الحوض العلوي البارد؟

تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة أشرف مصيلحي قبل وفاته

ترشيحاتنا

خبراء عن الدوري الجديد : الزمالك وضعه صعب | والمنافسة بين الأهلي وبيراميدز

رئيس هيئة قناة السويس: نفذنا توسيعات لاستيعاب عدد أكبر من السفن

التموين: 80% من المنتجات داخل معرض أهلاً مدارس مصرية 100% |فيديو

الوزراء: مصر الرابعة عالميا في تصدير الأدوية العشبية عام 2022

الأخطر في العالم.. هل تتكرر كارثة درنة وينهار سد الموصل ويمحو العراق

أمريكا.. اصطدام طائرتين خلال سباق جوي ومصرع قائديهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة أشرف مصيلحي.. أعراض مرض سرطان المخ| تعرف عليها

كليوباترا بـ 50 جنيها| الحكومة تتوعد "الأزمة ستنتهي خلال أسبوع".. هل ستتراجع أسعار السجائر؟

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند شرب الحليب مع السمن؟

نانسي عجرم تثير الجدل بفستان ملفت في قبرص| سعره خرافي

فيديو

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ