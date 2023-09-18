يتحدى ارتفاع الأسعار.. موبايل سامسونج جبار لمحدودي الدخل

أثر ارتفاع أسعار الهواتف الذكية عالميا على راغبي الشراء وخاصة محدودي الدخل، حيث تخطت هواتف الفئة المتوسطة حاجز الـ 12 ألف جنيه كبداية، كما أن أسعار الهواتف الرائدة “الفلاجشيب” تبدأ من 30 ألف، إلا أن هناك بعض الشركات التي تصدر هواتف بسعر مناسب مع مواصفات مميزة.

ومن بين هذه الهواتف يأتي Galaxy A13 من شركة سامسونج على رأس القائمة كواحد من أكثر الهواتف المناسبة لمحدودي الدخل نظرا لإمكاناته الكبيرة وسعر المناسب للغاية، حيث يضم الهاتف كاميرا فائقة بدقة 50 ميجابكسل مع بطارية كبيرة ومعالج قوي.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A13

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A13 في السوق المصري بسعر حوالي 5 آلاف و 270 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A13

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A13 بشاشة من نوع PLS LCD ، قياس 6.6 بوصة، وبدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع حماية للزجاج الأمامي من نوع Corning Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف، مع مقاومة للمياه والغبار.



ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A13 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED وميزات HDR وpanorama مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A13 بمعالج من نوع Dimensity 700 من شركة ميدياتك التايوانية، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A13 على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0 ، مع ألوان الأبيض والأزرق والأسود والوردي.