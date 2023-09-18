أوكرانيا تسقط 18 مسيرة روسية و17 صاروخ كروز في هجمات ليلية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إسقاط 18 مسيرة روسية و17 صاروخ كروز في هجمات جوية ليلية.

وذكرت القوات الأوكرانية أن روسيا أطلقت 24 مسيرة على منطقتي أوديسا وميكولايف خلال الليل.

وأضافت أنه تم تدمير جميع الصواريخ الـ 17 فوق مناطق دنيبروبتروفسك وبولتافا وخميلنيتسكي.

وفي وقت سابق، قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، إن أوكرانيا لن تكون قادرة على إنهاء الصراع مع روسيا بعرض عسكري أوكراني في موسكو.

وفي مقابلة مع مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، قال بودانوف: "ندرك أننا لن ننهي الحرب باستعراض النصر في موسكو".

وقال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، إن “الصراعات المسلحة رافقت روسيا طوال تاريخها، لذلك لا يتوقع أن تستسلم أبدا”.

