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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تسقط 18 مسيرة روسية و17 صاروخ كروز في هجمات ليلية

ضربات أوكرانية
ضربات أوكرانية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إسقاط 18 مسيرة روسية و17 صاروخ كروز في هجمات جوية ليلية.

وذكرت القوات الأوكرانية أن روسيا أطلقت 24 مسيرة على منطقتي أوديسا وميكولايف خلال الليل.

وأضافت أنه تم تدمير جميع الصواريخ الـ 17 فوق مناطق دنيبروبتروفسك وبولتافا وخميلنيتسكي.

وفي وقت سابق، قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، إن أوكرانيا لن تكون قادرة على إنهاء الصراع مع روسيا بعرض عسكري أوكراني في موسكو.

وفي مقابلة مع مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، قال بودانوف: "ندرك أننا لن ننهي الحرب باستعراض النصر في موسكو".

وقال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، إن “الصراعات المسلحة رافقت روسيا طوال تاريخها، لذلك لا يتوقع أن تستسلم أبدا”.
 

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