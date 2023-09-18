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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض الاثنين..اشتري iPhone 14 بـ27 ألف جنيه 

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر سبتمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون إنجلترا يبيع هاتف آيفون iPhone 14  ليصل سعره بعد الخصم إلى 695  جنيها إسترلينيا (أي ما يعادل 27 ألف جنيه مصري ).
 

مواصفات هاتف iPhone 15

 

• الشاشة: شاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.1 بوصة بدقة 1170 × 2532 بكسل.

• المعالج: معالج A15 Bionic سداسي النواة.

• الذاكرة: 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة تخزين 128/256/512 جيجابايت.

• الكاميرا الخلفية: كاميرا ثنائية العدسة بدقة 12 ميجابكسل (عريضة) و 12 ميجابكسل (زاوية واسعة).

• الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 12 ميجابكسل.

• البطارية: بطارية ليثيوم أيون بسعة 3279 مللي أمبير.

 

مميزات موبايل iPhone 14:

 

• معالج A15 Bionic القوي.

• شاشة Super Retina XDR OLED ذات الألوان الزاهية.

• كاميرا خلفية ثنائية العدسة بأداء جيد.

• بطارية تدوم طوال اليوم.

عيوب موبايل iPhone 14:

• لا يدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز.

• لا يحتوي على منفذ سماعة رأس 3.5 ملم.

• لا يقدم تغييرات جذرية بالمقارنة مع iPhone 13.

 

هل ينصح بشراء موبايل iPhone 14؟

 

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي جديد من Apple ويقدم أداءً جيدًا وكاميرا جيدة وعمر بطارية طويل، فإن iPhone 14 يستحق الشراء. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي مع أحدث الميزات، مثل معدل تحديث الشاشة 120 هرتز ومنفذ وكاميرا أفضل ومنفذ شحن USB-C، فالأفضل شراء iPhone 15.
 

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