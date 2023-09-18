السعودية: اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين وتحدي صارخ للمواثيق الدولية

أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها اقتحام مجموعة من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه الممارسات تعد تعديا صارخا على كل الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحملت الوزارة قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، وشدّدت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع.