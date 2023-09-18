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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يسحق سامسونج وOppo..أكثر موبايل متكامل من Honor بأرخص سعر وكاميرا 200 ميجابكسل

يسحق سامسونج وOppo..أكثر
يسحق سامسونج وOppo..أكثر موبايل متكامل من Honor بأرخص سعر وك

أعلنت شركة هونر Honor عن إطلاق هاتف Honor 90 5G في الهند التي تعد من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم الأسبوع الماضي، والآن أصبح الهاتف متاحًا للشراء في البلاد عبر أمازون والمتاجر التقليدية.

 

يتوفر الهاتف Honor 90 5G  بنسختين:

 

• 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من التخزين بسعر ( 457 دولارًا أمريكيًا).

• 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت من التخزين بسعر ( 481 دولارًا أمريكيًا).

 

مواصفات هاتف Honor 90 5G

 

يأتي هاتف Honor 90 5G مع شاشة نوع AMOLED منحنية من أربعة جوانب بقياس 6.7 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز ، 
ويعمل الهاتف بواجهة مستخدم MagicOS 7.1 المستند إلى Android 13 ولديه ماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة للأمان.

يتميز هاتف Honor 90 5G بمعالج Snapdragon 7 Gen 1 وذاكرة وصول عشوائي LPDDR4x وذاكرة تخزين UFS 3.1 وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

ويقدم الهاتف كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل، بينما يحتوي الغطاء الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع دعم ميزة التثبيت البصري OIS وعدسة فائقة الاتساع ultrawide بدقة 12 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل. وتدعم جميع الكاميرات ما عدا عدسة العمق تسجيل الفيديو بدقة 4K.

Honor Honor 90 5G هونر مواصفات هاتف Honor 90 5G

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