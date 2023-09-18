رئيس البرلمان العربي يحضر احتفالية العيد الوطني الـ 74 لجمهورية الصين

شارك عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، في الحفل الذي أقامته سفارة جمهورية الصين الشعبية في القاهرة بمناسبة ذكرى العيد الوطني الـ 74 لجمهورية الصين، تلبية للدعوة الواردة إليه من السفير الصيني بالقاهرة للمشاركة في هذا الحدث.

وتأتي هذه المشاركة في ضوء العلاقات المتميزة والمتنامية التي وصلت إليها العلاقات العربية الصينية، وما يربط بين البرلمان العربي وبرلمان جمهورية الصين الشعبية لاسيما بعد الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان العربي ووفد مرافق له للعاصمة بكين الشهر الماضي، والتي التقى خلالها عدد من كبار المسؤولين.

حضر الحفل لفيف من الوزراء وأعضاء البرلمان العربي والسفراء بجانب العديد من الشخصيات البارزة وأعضاء الجالية الصينية في مصر وممثلين عنها، في مقر السفارة.

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