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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

المولد النبوي الشريف.. «مجلة الأزهر» تحتفي بالذكرى في عدد ربيع الأول

البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية

أصدر مجمع البحوث الإسلامية عدد شهر ربيع الأول من مجلة الأزهر الشريف، حيث تحتفل المجلة في عددها لهذا الشهر بذكرى المولد النبوي الشريف ومولد خاتم الأنبياء محمد -صلى الله عليه وسلم- بملف خاصٍّ ضمن صفحات المجلة التي تُتاح بشكل دوري أوَّل كلِّ شهر عربي.

المولد النبوي الشريف.. «مجلة الأزهر» تحتفي بالذكرى في عدد ربيع الأول

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر: إنَّ ملف عدد المجلة يضمَّ عددًا من المقالات التراثية للمجلة؛ هي: (محمد  وهل تنسى عظمته؟) لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق، و(كيف نُحيي المولد النبوي؟) لفضيلة الشيخ أمين الخولي، محمد خاتم النبيين) لفضيلة الشيخ محمد أحمد العدوي، دعوته-صلى الله عليه وسلم- إلى الاتحاد) لفضيلة الشيخ إبراهيم الجبالي، و(شمس الهداية) لفضيلة الشيخ صادق إبراهيم عرجون.

وأضاف عيَّاد في ملف حول ذكرى المولد النبوي الشريف أن ملف العدد يضمَّ –أيضًا- عددًا من المقالات؛ هي: (في رحاب الذِّكرى العطرة) للدكتور عبد الرحمن  محمد المراكبي، و(النموذج النبوي في صناعة الذوق العام) للدكتور محمد عباس المغني، و(مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في الثقافة التركية) للدكتورة منى فوزي حسين، إضافةً إلى عدد من القصائد الشعرية في مديح النبي صلى الله عليه وسلم بموضوع (دوحة الشعر).

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فيما أشار الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية والمشرف على إصدار مجلة الأزهر، إلى أنَّ المجلة قد أصدرت بمناسبة هذه الذكرى العطرة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، كتابَين هديَّة للقرَّاء؛ بعنوان: (مختَصر من خلاصة سِيَر سيِّد البشر) للشيخ العلَّامة علي بن عطية الشافعي، المعروف بـ (عُلون الحموي) المتوفَّى عام: 936هـ، و(الرسول  وسُنته الشريفة) لفضيلة الإمام الأكبر أ.د. عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر الأسبق، وهما مِن تقديم: فضيلة أ.د. نظير محمد عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر.

وتُباع مجلة الأزهر التي صدر العدد الأول منها في عام 1349هـ= 1930م، بخمسة جنيهات فقط، كما أن باب الاشتراكات فيها مفتوح من خلال التواصل مع الإدارة العامة لمجلة الأزهر بمجمع البحوث الإسلامية في شارع الطيران بمدينة نصر، أو عبر التواصل مع قسم الاشتراكات بمؤسسة الأهرام.

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