وصف غير لائق بالرئيس الصيني.. بكين تشكو وزيرة الخارجية الألمانية

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن بكين تقدمت بشكوى إلى ألمانيا بعد أن وصفت وزيرة خارجيتها الرئيس شي جين بينج بأنه "ديكتاتور"، وهو ما اعتبرته "سخيف" و"استفزاز سياسي".

وأدلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك بالملاحظات في مقابلة مباشرة مع فوكس نيوز الأسبوع الماضي، عندما سئلت عن حرب روسيا على أوكرانيا.

وقالت باربوك: "إذا فاز بوتين في هذه الحرب، فما هي العلامة التي سيكون على الدكتاتوريين الآخرين في العالم، مثل شي، الرئيس الصيني؟.

ومن جانبها، قالت ماو نينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إن تصريحات باربوك "سخيفة للغاية" وانتهكت على كرامة الصين السياسية.

قال ماو في إحاطة صحفية منتظمة: "إنها استفزاز سياسي مفتوح"، مضيفة أن الصين اشتكت إلى ألمانيا.

جدير بالذكر أن باربوك ناقد صريح للصين، ففي أغسطس، قالت إن الصين تشكل تحديا "لأساسيات الطريقة التي نعيش بها معا في هذا العالم".

وفي وقت سابق، وصفت جوانب الرحلة إلى الصين بأنها "أكثر من صادمة" وقالت إن بكين أصبحت على نحو متزايد منافسا نظاميا أكثر من كونها شريكا تجاريا.

وفي يونيو، وصف أيضا الرئيس الامريكي جو بايدن نظيره الصيني بأنه "ديكتاتور" بعد يوم من اختتام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة شإلى الصين تهدف إلى تحقيق الاستقرار في العلاقات.