ائتلاف أمهات مصر يطالب التعليم بإخراج تابلت الثانوية العامة من منظومة الوزارة

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، إنها رصدت مطالبات من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة دفعة 2024 ، خاصة بجهاز التابلت

وأضافت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، إن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة يطالبون الوزارة بفتح أجهزة التابلت لطلاب الثانوية العامة لإتاحة دخولهم على اليوتيوب لمساعدهم على المذاكرة الالكترونية ، بالدخول علي المنصات واليوتيوب والانترنت بشكل عام خاصة أن الطلاب لا يمتحنون علي جهاز التابلت، وبالتالي يستفيدون منه.

ونقلت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، رسائل اولياء الامور التي رضدها الائتلاف قائلة : "دلوقتي الصف الثالث الثانوي مفيش أي إمتحانات ليهم تاني علي التابلت ، وأغلب الأولاد بيكون عندهم حصص اون لاين وفيديوهات علي اليوتيوب، فعايزين قرار جرئ من سياده الوزير إننا نخرج التابلت برة منظومة الوزارة ليستفيد الطلاب بالمواد التعليمية المتاحة على يوتيوب

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حققت انجازات ملحوظة ومتميزة فى تطوير التعليم، منها نظام التعليم الجديد والمناهج من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي، بالإضافة إلى الإنجاز الكبير في ملف التطوير التكنولوجي حيث تم تأسيس بنية تكنولوجية في ٢٥٠٠ مدرسة ثانوية، كما يتسلم كل طالب عند دخوله المرحلة الثانوية تابلت مزود بمصادر تعلم، كما أن هناك منصات تعليمية تساعد الطلاب على التعلم، فضلًا عن القنوات الرقمية، والهوية الرقمية وتخصيص كود لكل طالب، كما أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تم تصحيحها إلكترونيًا.

