عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ائتلاف أمهات مصر يطالب التعليم بإخراج تابلت الثانوية العامة من منظومة الوزارة

عبير أحمد
عبير أحمد

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، إنها رصدت مطالبات من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة دفعة 2024 ، خاصة بجهاز التابلت

وأضافت  مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، إن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة يطالبون الوزارة بفتح أجهزة التابلت لطلاب الثانوية العامة لإتاحة دخولهم على اليوتيوب لمساعدهم على المذاكرة الالكترونية ،  بالدخول علي المنصات واليوتيوب والانترنت بشكل عام خاصة أن الطلاب لا يمتحنون علي جهاز التابلت، وبالتالي يستفيدون منه.

ونقلت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، رسائل اولياء الامور التي رضدها الائتلاف قائلة : "دلوقتي الصف الثالث الثانوي مفيش أي إمتحانات ليهم تاني علي التابلت ، وأغلب الأولاد بيكون عندهم حصص اون لاين وفيديوهات علي اليوتيوب، فعايزين قرار جرئ من سياده الوزير إننا نخرج التابلت برة منظومة الوزارة ليستفيد الطلاب بالمواد التعليمية المتاحة على يوتيوب 

 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حققت انجازات ملحوظة ومتميزة فى تطوير التعليم، منها نظام التعليم الجديد والمناهج من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي، بالإضافة إلى الإنجاز الكبير في ملف التطوير التكنولوجي حيث تم تأسيس بنية تكنولوجية في ٢٥٠٠ مدرسة ثانوية، كما يتسلم كل طالب عند دخوله المرحلة الثانوية تابلت مزود بمصادر تعلم، كما أن هناك منصات تعليمية تساعد الطلاب على التعلم، فضلًا عن القنوات الرقمية، والهوية الرقمية وتخصيص كود لكل طالب، كما أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تم تصحيحها إلكترونيًا.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

“شاي” و"خناقة"| ماذا يحدث في الأهلي؟.. الشناوي وعاشور حديث الساعة.. أزمة دوري السوبر.. وراع جديد

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

شبانة: غرامة 50 ألف جنيه على لاعبي الأهلي بسبب "سطلانة"

عاصفة التنين والسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

ترشيحاتنا

ذهب الابن ليزور والدته المسنة واكتشف المفاجئة ..تفاصيل

الصلاة بالبنطلون الضيق حرام في هذه الحالة.. تعرف على اختلاف الفقهاء

أخبار تهمك| بشرى من الأرصاد: "مفيش حر تاني".. هبوط كبير في الذهب.. وهذا سعر الدولار

بعد خسارة الأهلي اللقب.. كاف يعلن زيادة جوائز السوبر الأفريقي.. تفاصيل

مأساة 6 شباب.. تطوعوا أسبوعا لإنقاذ الضحايا فابتلعتهم درنة الليبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شعيرية بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

توقف عنها فورا| 5 أسباب وراء عدم انخفاض نسبة السكر في الدم

شبه الكيس.. ناقد موضة يحرج نوال الزغبي بسبب فستانها| شاهد

أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

فيديو

استشهدت بآيات من القرآن ولبست الحجاب.. من هى البلوجر روان عصام الإسكندرانية؟

تطورات جديدة في قضية حادث الفاشينيستا.. هل اعترفت فاطمة المؤمن بحيازة مخدرات؟ «فيديوجراف»

بقوة 22 قنبلة نووية.. كويكب يصطدم بالأرض في هذا الموعد

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ