تخلص من حياته فجأة| تصرف غير متوقع من راكب معدية ببورسعيد.. تفاصيل

لم يتخيل جميع ركاب معدية بورسعيد ما فعله أحد الركاب الذي يستقل المعدية لينتقل لمدينة بورفؤاد فما فعله الراكب كان بمثابة صدمة للجميع وعمل غير متوقع.

تفاصيل الواقعة

قام أحد ركاب معدية النقل بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد بإخراج بطاقة رقم قومى وعلبة سجائر وولاعة كانت بحوزته وتركها على سطح المعدية، ثم قفز فجأة من المعدية.

هرع ركاب معدية بورسعيد محاولين إنقاذ الرجل ولكن دون جدوى والذي اختفي فى أعماق المياه.

ونجح رجال الإنقاذ فى انتشال جثمان الرجل، وتبين أنه يدعى محمد السيد غريب، ويبلغ ٤٠ سنة.

وتم وضع الجثة بمشرحة مستشفى النصر التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد حالة تحت تصرف النيابة.