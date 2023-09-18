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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوارديولا يؤكد غياب جريليش وكوفاسيتش وستونز أمام النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا

صدى البلد

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مباراة فريقه أمام النجم الأحمر الصربي، في دوري أبطال أوروبا.

ويستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه، عندما يواجه النجم الأحمر، غدًا الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأكد  جوارديولا، أنه فريقه سيفتقد لجهود الثلاثي ماتيو كوفاسيتش وجاك جريليش وجون ستونز خلال المواجهة أمام النجم الأحمر.

 ولم يشارك جريليش في آخر مباراتين، كما يواصل ستونز غيابه، حيث لم يشارك في آخر ست مواجهات للفريق، وكذلك لم يشارك كوفاسيتش مع منتخب كرواتيا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، وغاب عن فوز سيتي أمام ويستهام يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

 وأوضح جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن الثلاثي لن يشارك في مواجهة الغد، لكنه يأمل أن يعودوا عاجلا وليس آجلا.

وتابع:"أعتقد أنهم يتحسنون، لكنهم لن يشاركوا في مواجهة الغد."

 وأضاف:"آمل أن يتحسنوا قبل مواجهة نوتنجهام فورست أو المباريات القادمة لأننا في حاجة إليهم لأنه ليس لدينا اختيارات كثيرة في تلك اللحظة، ولكن هذا ما هو عليه الحال".

 وأشار: "انظروا كيف كنا بدونهم في المباريات الأخيرة، نأمل أن يعودوا قريبا لأننا بحاجة إلى المنافسة."

 وأتم حديثه قائلًا: "هذا هو الحال، وتحدث أشياء كثيرة نعم لكننا نقبل ذلك."

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