اتحاد جدة يهزم أجمك بثلاثية في دوري أبطال آسيا

فاز فريق اتحاد جدة على ضيفه أجمك إف سي الأوزبكي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

افتتح هارون كمارا التسجيل للاتحاد في الدقيقة 11، أعقبه البرازيلي رومارينيو بالهدف الثاني في الدقيقة 15.

وسجل رومارينيو الهدف الثاني له والثالث للاتحاد في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

تشكيل اتحاد جدة

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: حسن كادش - أحمد شراحيلي - عمر هوساوي - مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - أحمد بامسعود.

خط الهجوم: هارون كمارا - رومارينيو - عبدالرزاق حمد الله

وغاب الفرنسي كريم بنزيما عن قائمة فريقه لمواجهة أجمك اليوم.