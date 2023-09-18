وزير الدفاع الألماني: برلين تخصص 400 مليون يورو لمساعدة أوكرانيا في مواجهة روسيا

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023، أن برلين ستخصص 400 مليون يورو لتوريد الأسلحة والمساعدات الإنسانية لأوكرانيا.

وأضاف: "سنزود أوكرانيا أيضا بالذخيرة والمتفجرات وقذائف الهاون والصواريخ المضادة للألغام، لأن الذخيرة هي أكثر ما تحتاجه أوكرانيا بحسب حواره مع صحيفة بيلد الألمانية.

وشدد بيستوريوس على أن حزمة المساعدات الجديدة تقدر بنحو 400 مليون يورو.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة NTV أن ألمانيا قد توافق في الأيام المقبلة على توريد صواريخ كروز من طراز Taurus إلى أوكرانيا.