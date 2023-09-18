روسيا: حربنا ضد أوكرانيا لمنع الإبادة الجماعية

دعت روسيا المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة في لاهاي إلى إسقاط ما قالت إنها قضية "معيبة"، مشيرة إلى أن حربها ضد أوكرانيا تمت لمنع الإبادة الجماعية، وفق ما ذكرت شبكة ايه بي سي.

تم تقديم الطلب الروسي في بداية جلسات الاستماع المتعلقة باختصاص محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية.

وتقول موسكو إن أوكرانيا تستخدم القضية كوسيلة غير مباشرة للحصول على حكم بشأن الشرعية الشاملة للعمل العسكري الروسي، وإدانته.

بينما يقول الخبراء إن الحكم لصالح كييف لن يوقف الحرب، لكنه قد يؤثر على دفع التعويضات في المستقبل.

ورفعت أوكرانيا القضية بعد أيام من الحرب الروسية في 24 فبراير من العام الماضي.

وتقول كييف إن روسيا تنتهك القانون الدولي بقولها إن الحرب كانت مبررا لمنع وقوع إبادة جماعية مزعومة في شرق أوكرانيا.

وذكرت أوكرانيا إنه لم يوجد خطر وقوع إبادة جماعية في شرق أوكرانيا، حيث تقاتل القوات المدعومة من روسيا منذ عام 2014، وإن معاهدة الإبادة الجماعية لا تسمح بالتدخل العسكري لوقف الإبادة الجماعية المزعومة.

كررت روسيا اليوم الاثنين دعواتها بأن "النظام المعادي للروس والنازيين الجدد في كييف" يستخدم اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، كذريعة "لسحب" القضية إلى المحكمة.

وقال وكيل روسيا لدى المحكمة جينادي كوزمين في كلمته الافتتاحية إن "أوكرانيا تصر على عدم وقوع إبادة جماعية وهذا وحده ينبغي أن يكون كافيا لرفض القضية. لأنه وفقا للسوابق القضائية للمحكمة، إذا لم تكن هناك إبادة جماعية، فلا يمكن أن يكون هناك انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية".

وخلص كوزمين إلى أن "الموقف القانوني لأوكرانيا معيب بشكل ميؤوس منه ويتعارض مع السوابق القضائية لهذه المحكمة" .

ودعا القضاة إلى رفض القضية.

وفي يوم الثلاثاء، ستقدم أوكرانيا حججًا حول اختصاص المحكمة لمواصلة القضية.

وتستمع المحكمة أيضًا إلى 32 دولة أخرى، جميعها تدعم حجة أوكرانيا بأن المحكمة تتمتع بالسلطة القضائية للمضي قدمًا في القضية يوم الأربعاء.

