بتقديم نموذج تطبيقي.. مجمع خدمة الصناعة يشارك بقمة مصر للهيدروجين

شارك مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بقمة مصر للهيدروجين HES 2023 وهي الاولي بمصر والشرق الأوسط ومثل المجمع الدكتور أحمد جمعه رئيس قسم الورش الخدمية ومعتز محفوظ مدرب بورشة الهندسة البحرية .



وتم عرض مشروع EV powered by fuel cell المنفذ من قبل طلاب معهد الدراسات التقنية والمهنية بالمجمع بالقمة وتم تقديمه كنموذج مصري لتطبيقات الهيدروجينية.

ويتماشى المشروع مع توصيات القمة بإعلان عن مشروع وادي الهيدروجين "فالي اوف رع" للصناعات الهيدروجينية منها تصنيع سيارات تعمل بالهيدروجين.

