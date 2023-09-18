الهلال يستهل مشواره في دوري أبطال آسيا بتعادل مخيب مع نافباخور

تعادل الهلال السعودي مع ضيفه نافباخور نامنجان الأوزبكي بهدف لمثله، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

توما تاباتادزي كان البادئ بالتسجيل لـ نافباخور في الدقيقة 52، لكن علي البليهي سجل هدف التعادل للفريق الهلالي في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

التعادل منح كل فريق نقطة، ليحتلا المركزين الثاني والثالث في المجموعة الرابعة.

تشكيل الهلال

ويقود البرازيلي نيمار دا سيلفا تشكيل الهلال والذي جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - حسان تمبكتي - علي البليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: روبن نيفيز - سلمان الفرج - ميشايل

خط الهجوم: مالكوم - نيمار دا سيلفا - ألكسندر ميتروفيتش