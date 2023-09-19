فتح الله: الفوز على البنك الأهلي بداية قوية.. وهدفنا التواجد بمركز جيد

أكد محمد فتح الله، مدافع طلائع الجيش، أن بداية فريقه في مستهل مشوار الموسم الجديد من الدوري الممتاز، بالفوز على البنك الأهلي، قوية للغاية، مشيرًا إلى أن هدف الفريق هو التواجد بمركز جيد في الموسم الحالي.

وقال محمد فتح الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد": "البداية قوية للغاية، ووضعنا نصب أعيننا الموسم الماضي، ومباراة البنك بداية جيدة كنا نلعب على المكسب ونجحنا في تحقيق هدفنا".

وأضاف فتح الله:" فريق البنك الأهلي لديه تدعيمات قوية للغاية، طبيعي أنك تواجه لاعبين بإمكانات محترمة، اشتغلنا عليهم بشكل جيد الفترة الماضية، وتوفيق ربنا كان معانا في المباراة".

وأشار فتح الله:" هدفنا في هذا الموسم أن نبدأ بداية جيدة تمكننا من التواجد في مكان جيد بجدول المسابقة ويعطينا دفعة على مستوى الدوافع".

ونوه فتح الله بالإشادة بـ ثنائيته مع خالد سطوحي، قائلًا: "الشراكة مع خالد سطوحي، أتعلم واستفاد منه، وفي آخر 4 مباريات الموسم الماضي كونا ثنائيا متفاهما للغاية".