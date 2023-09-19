البرازيل ترفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023

رفعت وزارة المالية البرازيلية، توقعاتها للنمو الاقتصادي في عام 2023 إلى 3.2٪ من التقدير السابق البالغ 2.5٪ في يوليو، مدفوعًا في المقام الأول بالنشاط القوي غير المتوقع خلال الربع الثاني من العام.

وإلى جانب مفاجأة الربع الثاني؛ قالت أمانة السياسة الاقتصادية بالوزارة، في بيان لها، إن محصولا أكثر قوة ساهم في المراجعة، إلى جانب نتائج إيجابية لبعض المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الثالث، وتوقعات بالتعافي الاقتصادي للتداولات الرئيسية. شريك الصين في الربع الرابع.

وأشار وزير المالية فرناندو حداد- الذي سبق أن صرح بأن التوسع الاقتصادي سيتجاوز 3% هذا العام- إلى أن أجندة الحكومة الجارية، بما في ذلك الإصلاح الضريبي وخطة التحول البيئي، تحمل القدرة على تعزيز نمو البلاد.

وقال في إحدى المناسبات 'البعض يقول بالفعل: ربما لا تتمتع البرازيل بإمكانات نمو منخفضة كما كان يعتقد سابقا. لماذا؟ كانوا يراهنون على أنها ستنمو بأقل من 1% هذا العام، وستنمو بأكثر من 3%'. ركز على التنمية المستدامة التي استضافتها المجموعتان الصناعيتان CNI وFiesp في نيويورك.

وأبقت الوزارة على توقعاتها بزيادة قدرها 2.3% في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024. وقد ظلت تقديرات التضخم عند 4.85% لهذا العام، وتم تعديلها إلى 3.4% للعام المقبل، ارتفاعًا من 3.3% سابقًا.

وحسَّن الاقتصاديون في القطاع الخاص، حساباتهم للناتج المحلي الإجمالي بشكل منهجي لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، لكنهم ما زالوا أقل تفاؤلا من الحكومة، ويتوقعون زيادة بنسبة 2.89% هذا العام و1.50% العام المقبل، وفقا لمسح أسبوعي للبنك المركزي.

وشدد حداد على أنه لا ينبغي للبلاد أن تكتفي بتقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بنسبة 2% إلى 2.5% سنوياً، كما هو متوقع عادة، إذا كان من الممكن تعزيز هذا الرقم من خلال المبادرات الحكومية.

وقد تمت الموافقة بالفعل على الإصلاح الشامل لضريبة الاستهلاك من قبل مجلس النواب وينتظر موافقة مجلس الشيوخ.

وتتضمن خطة التحول البيئي، التي ذكرها الوزير أيضًا، جوانب عديدة لم يتم تقديمها رسميًا بعد وتعتمد على الموافقة اللاحقة من قبل المشرعين، مثل تنظيم سوق الكربون.

وفي إطار هذه الخطة الخضراء، تهدف حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أيضًا إلى إصدار حوالي 2 مليار دولار في أول سنداتها السيادية المستدامة.

وكان أعضاء الفريق الاقتصادي قد عرضوا الإصدار الأسبوع الماضي على المستثمرين في الخارج. وبحسب حداد، فقد حظوا باستقبال 'استثنائي' للعرض الترويجي.

وقبل التحدث في هذا الحدث، أوضح للصحفيين أنه من المقرر إصدار الإصدار في سبتمبر أو أكتوبر.

وشدد الوزير على أهمية الحفاظ على سلامة المالية العامة وخفض أسعار الفائدة لجذب الاستثمارات. وشدد أيضًا على أن الظروف التنظيمية المعززة يمكن أن تعزز الاستثمارات في البرازيل بشكل كبير.