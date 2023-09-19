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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: الطلبة وأولياء الأمور سبب رئيسي فى جشع معلمي الدروس الخصوصية

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة حنان حسني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن السبب فى ارتفاع أسعار الكتب الخارجية يرجع لقواعد العرض والطلب وزيادة أسعار الورق والطباعة، بالإضافة إلى الإقبال الكبير على هذه الكتب من بداية نزولها فى الأسواق، مشيرة إلى أنه هناك أسباب أيضا ترجع إلى الطلبة والأهالى بسبب انسياقهم وراء الإعلانات والمعلمين، والتى يكون الغرض منها الاستفادة المادية.

وأشارت "حسنى" فى تصريح خاص لـ "موقع صدى البلد"، إلى أن معظم معلمي الدروس الخصوصية ليسوا خريجى كليات التربية، وإنما خريجى من كليات أخرى كالعلوم و تربية نوعية، مؤكدة أن هذا خطأ كبير من الأهالي والطلبة فى انسياقهم نحو الدروس، مشيرة إلى عدم ذهاب الطلبة إلى المدارس لتصل إلى حجج طالبات إذن مرضية.

وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، أن التطوير الجديد الذى تم فى كتب الوزارة أصبح على أعلى مستوى، ومصممة من قبل خبراء تربويين، بالإضافة إلى وجود قنوات ومنصات إلكترونية لتوفير الشرح وحل تدريبات لجميع المواد الدراسية.

وأشارت، إلى أن الطلبة والأهالي السبب الرئيسى فى جشع معلمى الدروس الخصوصية، فى إطاعتهم لأوامره فى موعد بدء الدروس وشراء أنواع من الكتب الخارجية، والسبب الرئيسى أيضا فى غياب شرح المعلمين داخل الفصول فى المدارس لاتجاه الطلبة إلى الدروس الخصوصية وعدم الإهتمام والإنتظام للحضور فى المدارس .

وطالبت "حسنى" بمساعدة الطلبة وأولياء الأمور الوزارة والهيئات بالإهتمام بالإنتظام والحضور فى المدارس، والإبلاغ عن المعلمين الذين لا يقومون بالشرح، والتعريف بإسم المدرسة وشرح الموقف للمساعدة فى حل المشكلة وتطوير التعليم وانتظامه.

الدروس الخصوصية مجلس النواب التعليم وزارة التعليم بداية المدارس

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