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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعمل الـ Update الجديد بسرعة.. مميزات حصرية في iOS 17 لموبايلات iPhone

اعمل ال Update الجديد
اعمل ال Update الجديد بسرعة..ميزات حصرية في iO

 أصدرت آبل  iOS 17، أحدث إصدار من نظام التشغيل المحمول الخاص بها، مع مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة.

أحد أكبر التغييرات في iOS 17 في تطبيق الهاتف، والذي يسمح الآن للمستخدمين بإنشاء ملصقات اتصال مخصصة للمكالمات الواردة. هذا يعني أنه يمكنك رؤية من يتصل بك بنظرة واحدة، حتى لو لم يكن لديك معلومات الاتصال الخاصة بهم محفوظة. يضيف تطبيق الهاتف أيضًا ميزة البريد الصوتي المباشر، والتي تعرض النسخ النصية أثناء ورود رسائل البريد الصوتي.

تم أيضًا تحديث تطبيق الرسائل بتطبيق ملصقات موحد وطرق جديدة لإخبار الأشخاص متى تصل إلى موقع بأمان. يمكنك أيضًا رؤية النسخ النصية لرسائل الصوت للاسترجاع بسهولة لاحقًا.

ومن أهم الميزات في iOS 17 يتضمن FaceTime الآن ميزة البريد الصوتي، والتي تتيح لك ترك رسائل صوتية أو مرئية إذا فات شخص ما مكالمتك. هناك أيضًا تأثيرات ثلاثية الأبعاد جديدة لجعل مكالمات الفيديو أكثر جاذبية.

تعرض ميزة الاستعداد الجديدة معلومات مهمة في iOS 17 مثل الوقت والوحدات المصغرة عندما يكون هاتف iPhone الخاص بك قيد الشحن على جانبه. تم أيضًا جعل الوحدات المصغرة أكثر تفاعلية، ويمكنك الآن مشاركة كلمات المرور بأمان من خلال إعدادات الخصوصية المحسّنة في Safari.

تضيف Apple Music ميزة SharePlay في iOS 17 لتجارب الاستماع المشتركة وميزة التلاشي لانتقالات أكثر سلاسة بين الأغاني. يعطي AirPlay الأولوية لأجهزتك الأكثر استخدامًا، وتحصل AirPods على ميزات جديدة مثل إعدادات الصوت التكيفية وإدراك المحادثة، مما يساعدك على التركيز على الأشخاص الذين يتحدثون إليك.

تشمل التحديثات الأخرى في iOS 17 إمكانات الخرائط غير المتصلة بالإنترنت وتوجيه المركبات الكهربائية في تطبيق الخرائط. يفهم Siri الآن طلبات اللغة الطبيعية بشكل أفضل، ويشمل تطبيق Health ميزة جديدة لحالة العقل للمساعدة في تتبع صحتك العاطفية. كما يوفر التحديث تحسينات أخرى في إمكانية الوصول وإعدادات الخصوصية.

يتوفر iOS 17 الآن كتحديث مجاني لجميع أجهزة iPhone المتوافقة.

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