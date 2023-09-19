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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معجزة لتجنب الركود..تحذير لوزارة الخزانة الأمريكية من الإغلاق الحكومي

أمريكا
أمريكا

 من المفترض أن تكون الولايات المتحدة قادرة على تجنب الركود هذا العام، لكن يمكن للإغلاق الحكومي أن يغير ذلك، حيث حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من التأثير الاقتصادي لإغلاق الحكومة، وفق ما ذكرت شبكة بيزنس إنسايدر الأميركية.

وإذا أغلقت الحكومة أبوابها وتباطأ الاقتصاد، فسوف يتبع ذلك توجيه أصابع الاتهام إلى الجمهوريين الذين يقفون حجر عثرة أمام تمرير الإنفاق الحكومي وتجنب الإغلاق.

ورغم أن البعض ما زال يعتقد أن الأمر يتطلب معجزة لتجنب الركود ، إلا أن هناك دلائل إيجابية تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قادر على تجنب المصير القبيح الذي بدا محتملاً إلى حد كبير في بداية العام . 

حتى الاقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أنه لن يكون هناك ركود وأن الولايات المتحدة سوف تستمر في اتباع سيناريو "معتدل" اقتصاديا مع تباطؤ التضخم واستمرار الاقتصاد في النمو.

لكن هذه العلامات الجيدة يمكن أن تذهب سدى إذا لم تتمكن الحكومة من تجنب الإغلاق.

كانت تلك هي الرسالة التي وجهتها وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في برنامج "صرخة في الشارع" على قناة سي إن بي سي.

خلال مقابلتها، تحدثت يلين عن قوة الاقتصاد وسوق العمل وانخفاض التضخم كأسباب لا ترى وفقها "أي علامات على أن الاقتصاد معرض لخطر الانكماش".
حذرت من أنه إذا لم يتمكن الكونجرس من تجنب إغلاق الحكومة في الأسبوعين المقبلين ، فقد يؤدي ذلك إلى قتل النشاط الاقتصادي.

وقالت يلين عندما سئلت عن تأثير الإغلاق على الاقتصاد "قد يكون له بعض التأثير. لا يوجد سبب لحدوث ذلك، ونريد أن يواصل الكونجرس تركيزه بعدم المخاطرة".

أمام الكونجرس مهلة حتى 30 سبتمبر للموافقة على تمويل الحكومة وإلا ستواجه الإغلاق للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018، عندما أغلقت لمدة 35 يومًا، وهي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

في الأسبوع الماضي، حذر بنك جولدمان ساكس أيضًا من أن الإغلاق، إلى جانب الإضرابات المستمرة لعمال هوليوود وعمال السيارات، يمكن أن يكون له تأثير ضار على الإيجابية الأخيرة للاقتصاد .

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