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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

9 كلمات رددها تزيل الهم والكرب والضيق.. أمين الإفتاء ينصح بها

القرآن الكريم
القرآن الكريم

كشفت دار الإفتاء ، عبر صفحتها الرسمية ب « اليوتيوب» عن دعاء من 9 كلمات يخرجك من الضيق والكرب،  ونصح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة الأبحاث بدار الإفتاء، فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: « نحن فى محنة؛ فبما ندعو لنخرج من هذا الضيق والكرب؟» بترديد هذا الدعاء: « لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».

وأوضح أن فإن لقول العبد: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فضلا عظيما وخيرا كثيرا؛ فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له بها». رواه أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك وغيرهما .

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كيف توقف الحسد الذي أصابك في الرزق

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن الإنسان الذي أصابه الحسد ويعلم الشخص الذي حسده، يجوز له أن يتجنبه ويبتعد عنه دون أن يخاصمه أو يقاطعه.

وأوضح «ممدوح» عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: كيف توقف الحسد الذي أصابك في الرزق؟ أن الشخص الذي أصابه الحسد يمكنه إيقافه من خلال الإكثار من ذكر الله وخصوصا قراءة المعوذتين (سورتي الفلق والناس) والحفاظ على أذكار الصباح وأذكار المساء.

كان الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قال إن الحسد والسحر ذكرهما الله تعالى في كتابه، كما قال: «وما كفر سليمان ولٰكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت»، وقوله تعالى «ومن شر حاسد إذا حسد(5)» الفلق.
 

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