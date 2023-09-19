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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة جديدة تهدد حياة الليبيين تحذير عاجل من الأمم المتحدة

فيضانات درنة
فيضانات درنة

عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، عن تخوفه بشأن سد «وادي جازة» بين مدينتي درنة وبنغازي المدمرتين جزئياً، وسد «وادي القطارة» بالقرب من بنغازي، بعد أن ورد أنهما يتحملان كميات هائلة من الضغط.

وذك «أوتشا» في بيان له نقلته صحيفة الخليج الإماراتية أن هناك «تقارير متناقضة» بشأن استقرار السدين.

ومن جانبها؛ قالت السلطات إن كلا السدين في حالة جيدة ويعملان بشكل جيد، نقل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن السلطات الليبية أيضاً قولها: إنه يجرى تركيب مضخات في سد جازة لتخفيف الضغط على السد.


يذكر أن سد وادي درنة الأعلى وسد أبو منصور السفلي انهارا الأسبوع الماضي جراء السيول ما فاقم الكارثة ورفع من عدد القتلى، ومنذ ذلك الحين تصاعدت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تلك الفاجعة، وإهمال صيانة السدين، خصوصاً أن خبراء حذروا قبل ذلك من تداعيهما.

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