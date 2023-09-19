البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لاكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 19818 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 23927 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 8297 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 3909 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 5755 نقطة.