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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

iPhone الغلابة.. اشتري موبايل Realme C53  بسعر 6000 جنيه فقط

iPhone الغلابة..
iPhone الغلابة.. اشتري موبايل Realme C53  بسعر 6000 جنيه فقط

تعتبر شركة Realme من الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية بأسعار معقولة، وقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن إطلاق هاتف Realme C53، الذي يعد "آيفون الغلابة" بفضل مواصفاته الرائعة وتصميمه الأنيق، الذي يتناسب مع ميزانية العديد من المستخدمين. 
 


مواصفات موبايل Realme C53 
 

يتمتع الهاتف Realme C53 بشاشة LCD بحجم 6.74 بوصة ودقة HD+ بدقة 1600 × 720 بكسل، يتميز بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومعدل استجابة للمس يصل إلى 180 هرتز، وسطوع يصل إلى 560 نيت. 

في قسم الكاميرا، يحتوي على كاميرا أساسية قوية بدقة 108 ميجابكسل بالإضافة إلى مستشعر أحادي اللون، مما يضمن صورًا عالية الجودة. أما في الجهة الأمامية، فإنه يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل. 

تحت الغطاء، يعمل الهاتف Realme C53 بشريحة Unisoc T612، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4x للقيام بالمهام المتعددة بكفاءة. يوفر تخزينًا وفيرًا باستخدام تقنية eMMC 5.1. 

وتشمل خيارات الاتصال دعم بطاقتي SIM، الجيل الرابع، واي فاي ثنائي النطاق، بلوتوث 5.0، فتحة بطاقة MicroSD للتخزين القابل للتوسيع، مقبس سماعة رأس بحجم 3.5 ملم للصوت، ومنفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات. يعمل الهاتف بفضل بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات. يعمل على نظام التشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم Realme UI T Edition. 

ويأتي هاتف Realme C53 بسعر حوالي 6000 جنيه في السوق المصري. 

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