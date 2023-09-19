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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الإعلام المغربي يشيد بجهود المقاولون العرب في فتح الطرق المتضررة من الزلزال

صدى البلد

نشر الموقع الإلكتروني لجريدة btp المغربية، أنه بعد الزلزال الذى ضرب المغرب يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 قررت شركة المقاولون العرب، المتخصصة فى البناء فى أفريقيا ولا سيما قطاعها فى المغرب الموجود منذ 1998، المساهمة بطريقتها الخاصة ، فى هذة الطفرة من التضامن، من خلال عمليات الطوارئ لإعادة فتح المسارات و الطرق المتضررة من الزلزال.

وقال الموقع: تندرج هذة المبادرة فى إطار نهج المواطنة الذى تنتهجه شركة المقاولون العرب لصالح الشعب المغربى الشقيق،  وبناء على قرار عاجل لمجلس ادارتها ورئيسها التنفيذى الذى اعطى تعليمات فورية لفرع شركة المقاولون العرب بالمغرب لنشر طاقته البشرية والموارد المادية اللازمة لهذة العملية التضامنية .

وفى الموقع، خاصة بمدينة ويركان ، ساهمت تعبئة والتزام فريق المقاولون العرب الذى يشرف عليه رئيس القطاع المهندس محمد جمعة ، مع المسؤولين المتواجدين بالموقع ، فى تنظيف الدواوير القليلة بالمنطقة من الركام و الاتربة وغيرها من الكتل الحجرية التى سدت المسارات و الطرق التى تخدم مجموعة من القرى .

وأوضح الإعلام المغربى أن شركة المقاولون العرب سارعت ، إلى تقديم معرفتها و خبرتها فى كل ما يتعلق بشكل مباشر او غير مباشر بالعمل المتعلق بالاضرار الناجمة عن الزلزال.وكل ذلك تحت علامة التضامن مع المغرب الشقيق الذى لايزال يعانى من صدمة الزلزال المدمر.

وقال الموقع الإلكترونى فى تقرير: بالاجماع ،اعرب المسؤولون والسكان المحليون عن تقديرهم الشديد و رحبوا بهذه المبادرة التى قادتها شركة المقاولون العرب والتى اظهرت بقوة فائدتها الكبيرة،  لا سيما في بيئة أكثر انغلاقًا في أعقاب الزلزال وحيث كانت الأعمال الرئيسية لفتح المسارات ومحاور الطرق أكثر إلحاحًا وأولوية لإنقاذ حياة البشر.

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الإعلام المغربي يشيد بجهود المقاولون العرب في فتح الطرق المتضررة من الزلزال

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